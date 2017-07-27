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Тергулов: на этапах DTM Moscow Raceway теряет в год по $ 1 млн

27 июля 2017, четверг. 15:48. Авто

Руководитель трассы Moscow Raceway Рустем Тергулов рассказал об убытках от проведения российского этапа DTM.

«Из-за решения „Мерседеса“ (объявившего об уходе из DTM после 2018 года) пока не очень понятно, что будет с серией в целом. Но для нас это имиджевое мероприятие, поэтому мы и идём на затраты. За 5 лет функционирования автодрома у нас сначала было четыре международные серии за сезон, потом три, потом две, в этом году одна, в следующем, возможно, не будет ни одной. Это не очень хорошо.

Да, DTM для нас убыточное мероприятие, мы за 5 лет проведения DTM потеряли 5 млн долларов, т. е. в год по миллиону. Но, конечно, с Ф-1 это не сравнить, там теряют и по 40 млн.

Я скажу так: мы зарабатываем. Все остальные наши мероприятия приносят нам прибыль. Помимо DTM, лишь однажды была ситуация, когда мы сработали в минус: этап FIA GT в 2012 году. Тогда было много сложностей, в том числе и с погодой", — цитирует Тергулова Drom.

На вопрос о том, какую серию ему хотелось бы принимать на трассе Moscow Raceway, Тергулов ответил: «Superbike — но с ними мы ведём переговоры о возвращении — и Формула-1. Мы сделали всё, чтобы это (гонка Ф-1) произошло, но наши руководители отдают приоритет Сочи. На самом деле нет никакой проблемы поменять автодромы, так как контракт с промоутерами Ф1 это допускает. Вопрос в приоритетах руководства страны».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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DTM
Новости. Авто
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