Алонсо: «Инди 500» — единственный позитивный момент в сезоне

Пилот Макларена» Фернандо Алонсо выделил гонку «Индианаполис 500» как единственный позитивный момент в текущем сезоне.



На прямой вопрос, были ли какие-либо позитивные моменты в первой половине сезона, испанец ответил «Да, «Инди 500», сообщает Motorsport.



Когда его всё же попросили попытаться отыскать другие положительные моменты, он ответил: «Нет. Мы ожидали, что будем намного более конкурентоспособными, и наши ожидания не оправдались. Мы много работаем, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию, но это тяжело».



Испанский гонщик настаивает на том, что приоритетом для него остаётся Ф-1, однако отмечает, что в будущем возможен и переход в IndyCar. «Это (IndyCar) одна из возможностей. Я всегда говорил, что открыт для таких возможностей в будущем. Мой приоритет — Ф-1 и третий чемпионский титул», — отметил Алонсо.