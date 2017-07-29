Кошарный о квалификации РДС в Рязани: я такого «мяса» вообще не видел!

Судья российской дрифт-серии Тимофей Кошарный прокомментировал итоги квалификации этапа в Рязани и получившуюся сетку топ-32.

«Я такого „мяса“ вообще не видел! У нас давно не было такого большого количества участников на этапах RDS — и таких сильных. Были сильные заезды, получились очень сильные пары, и это будет очень круто. У нас обычно было, например, 25 пилотов, и топ-32 получался неполный. Сезон на экваторе, многие доделали свои машины, кто-то поехал в отпуск из Сибири, с Урала. Просто так срослось. Есть те, кто за сезон сейчас выступает первый этап, их восемь человек, и некоторые прошли в топ-32. Ждём, что завтра всё будет круто и чтобы никто не разбился», — заявил Кошарный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ольге Селезнёвой.