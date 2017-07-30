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Лоу — о ди Ресте: это было очень смелое решение

30 июля 2017, воскресенье. 10:25. Авто

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу отдал должное пилоту Полу ди Ресте, который заменил в квалификации Гран-при Венгрии Фелипе Массу буквально в самый последний момент.

«Это был первый опыт в моей карьере, поменять пилота прямо посреди уик-энда. Мне жаль, что Фелипе не может выступить, но отказаться от гонки было верным решением. Надеюсь, что он выздоровеет как можно скорее и вернётся уже в Бельгии.

Ди Реста был нашим резервным пилотом на протяжении 1,5 лет, и, вероятно, он уже не ожидал, что ему придётся выступить. Как бы то ни было, он оказался готов в тот момент, когда он нам понадобился. Это было смелое решение — сесть в болид нового поколения с совершенно новой аэродинамикой и к тому же использовать новые шины. То, что он сделал сегодня, заслуживает того, чтобы называться гонщиком дня. К сожалению, машина была не так конкурентоспособна, как могла бы, так что мы с нетерпением ждём, что сможет сделать ди Реста в самой гонке», — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».

Источник: Williams F1 Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Падди Лоу Пол ди Реста Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
30 июля 2017, воскресенье
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