Лоу — о ди Ресте: это было очень смелое решение

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу отдал должное пилоту Полу ди Ресте, который заменил в квалификации Гран-при Венгрии Фелипе Массу буквально в самый последний момент.

«Это был первый опыт в моей карьере, поменять пилота прямо посреди уик-энда. Мне жаль, что Фелипе не может выступить, но отказаться от гонки было верным решением. Надеюсь, что он выздоровеет как можно скорее и вернётся уже в Бельгии.

Ди Реста был нашим резервным пилотом на протяжении 1,5 лет, и, вероятно, он уже не ожидал, что ему придётся выступить. Как бы то ни было, он оказался готов в тот момент, когда он нам понадобился. Это было смелое решение — сесть в болид нового поколения с совершенно новой аэродинамикой и к тому же использовать новые шины. То, что он сделал сегодня, заслуживает того, чтобы называться гонщиком дня. К сожалению, машина была не так конкурентоспособна, как могла бы, так что мы с нетерпением ждём, что сможет сделать ди Реста в самой гонке», — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».