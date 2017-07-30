Феттель выиграл гонку Формулы-1 Гран-при Венгрии, Квят — 11-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял его партнёр по команде Кими Райкконен, третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 11-м месте.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,908

3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,462

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +12.885

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,276

6. Фернандо Алонсо («Макларен) +1:11,223

7. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1круг

9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1круг

10. Стоффель Вандорн («Макларен») + 1 круг

11. Даниил Квят («Торо Россо») + 1 круг

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Уильямс») + 1 круг

15. Паскаль Верляйн («Заубер») + 2 круга

16. Маркус Эрикссон («Заубер») + 2 круга

Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

Пол ди Реста («Уильямс») – не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал

Даниэль Риккардо («Ред Булл») – не финишировал.