Феттель выиграл гонку Формулы-1 Гран-при Венгрии, Квят — 11-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял его партнёр по команде Кими Райкконен, третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 11-м месте.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,908
3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,462
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +12.885
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,276
6. Фернандо Алонсо («Макларен) +1:11,223
7. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1круг
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1круг
10. Стоффель Вандорн («Макларен») + 1 круг
11. Даниил Квят («Торо Россо») + 1 круг
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Лэнс Стролл («Уильямс») + 1 круг
15. Паскаль Верляйн («Заубер») + 2 круга
16. Маркус Эрикссон («Заубер») + 2 круга
Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал
Пол ди Реста («Уильямс») – не финишировал
Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал
Даниэль Риккардо («Ред Булл») – не финишировал.