Квят: без штрафа на старте мог бы побороться за очки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии Формулы-1, в котором занял 11-е место.

«Это была отличная гонка, за которую мы, к сожалению, не получили награды. У нас был хороший темп, и без штрафа на стартовой решётке мы могли побороться за очки.

Положительные моменты в том, что мы добрались до финиша и отыграли пять позиций на такой трассе. Я получил удовольствие. Теперь жду возможности отдохнуть, чтобы выжать максимум во второй половине сезона", — приводит слова Квята пресс-служба команды.