Окон: столкновение с Пересом на старте поставило под угрозу мою гонку

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал гонку Гран-при Венгрии, по итогам которой финишировал девятым.



«Старт получился довольно грязным и поставил под угрозу всю мою гонку. В первом повороте в меня врезался (напарник по команде) Серхио Перес, немного повредив днище моего болида, но я смог продолжить гонку, несмотря на то что потерял некоторую скорость. В конце концов нам удалось финишировать двумя машинами в очках, что является отличным результатом для команды, учитывая насколько тяжело складывался уик-энд.



Последняя часть гонки проходила чисто, мы могли сопротивляться большому прессингу со стороны Стоффеля Вандорна, так что я доволен конечным результатом. Мы удержали главных конкурентов позади нас, это значит, что мы можем отправиться в отпуск, чувствуя себя счастливыми. Я заработал 50 очков в первой половине сезон, и у команды есть запас прочности. Теперь мы можем перезарядить батареи и вернуться готовыми заработать ещё больше очков», — цитирует Окона пресс-служба команды.