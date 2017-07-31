Маркьонне: работа с «Заубером» создаёт нечто похожее на младшую команду

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне прокомментировал продление сотрудничества с командой «Заубер», в очередной раз намекнув, что пилоты молодёжной программы «Феррари» могут получить места в команде из Хинвиля.

«Сотрудничество с „Заубером“ создаёт что-то похожее на младшую команду для наших молодых пилотов. У нас есть два молодых талантливых пилота, но, чтобы обезопасить „Феррари“, нам нужна возможность, чтобы они тренировались где-нибудь ещё. Арривабене тяжело работает над этим проектом. Также хочу добавить, что соглашение с Liberty Media обеспечит повышение количества клиентских команд „Феррари“», — приводит слова Маркьонне F1Today.