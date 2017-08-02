Гелаэль: надеюсь, в команде довольны моей работой

Пилот Формулы-2 Шон Гэлаель, уже во второй раз выступивший в этом году на тестовых заездах в «Торо Россо», поделился впечатлениями от пилотирования болида на трассе «Хунгароринг».

«Сегодня я получил удовольствие. Чувствовал себя комфортно и лучше, чем на тестах в Бахрейне. Новое сиденье определённо этому помогло. Жаль, что утром мы испытывали проблемы и нам пришлось навёрстывать всё в дневной сессии. Но, в конце концов, думаю, что день получился продуктивным. Мы прошли 101 круг, и надеюсь, в команде довольны моей работой с настройками автомобиля. Сегодня было очень жарко, но мой организм привык к такому, так что я буду хорошо спать», — приводит слова индонезийца пресс-служба «Торо Россо».