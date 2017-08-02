«Лаборатория Касперского» стала спонсором команды Формулы-E DS Virgin Racing

«Лаборатория Касперского» объявила о начале сотрудничества с командой Формулы-E Virgin Racing, сообщается на официальном сайте лаборатории Касперского.

В течение ближайших трёх сезонов вплоть до 2019 года «Лаборатория Касперского» будет оказывать спонсорскую поддержку команде, а её устройства будут защищены от киберугроз решениями компании. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась на конференции Innovation Summit, прошедшей в Бруклине в преддверии этапов Формулы-Е в Нью-Йорке.

В завершившемся чемпионате Формулы-E команда Virgin Racing заняла четвёртое место в общем зачёте. Её пилоты в лице Сэма Бёрда и Хосе Марии Лопеса завоевали на двоих 187 очков, ещё три пункта британской команде принёс Алекс Линн.