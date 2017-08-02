«Уильямс» готов рассмотреть ди Ресту на место боевого пилота в 2018 году

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу заявил, что команда может рассмотреть Пола ди Ресту в качестве кандидата на место боевого пилота в 2018 году.

«Думаю, он упрочил свою репутацию в этот уик-энд. Мы в любом случае очень открыты в решении о том, что будем делать в следующем году. А раз мы открыты, то рассмотрим все варианты.

К сожалению, у нас есть проблема с отсутствием мест для пилотов, которые чуть-чуть не попадают в Формулу-1. И появилась перспектива сокращения мест для опытных пилотов", — цитирует Лоу F1i.