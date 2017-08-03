Гьотто: я не думал, что смогу проехать 161 круг за рулём болида Ф-1

Тестовый пилот «Уильямса» Лука Гьотто остался очень доволен своей работой на тестах в Венгрии.



«Прежде всего я должен поблагодарить команду «Уильямс» и всех, кто сделал это возможным, потому что я работал над получением такой возможности с тех пор, как начал участвовать в гонках.



Я очень рад, потому что команда довольна работой, которую мы проделали. Всё, что мы тестировали, работало хорошо, и мы могли прочувствовать все изменения, которые внесли в автомобиль.



Ощущения от пилотирования болида невероятные, конечно, мне потребовалось много времени, чтобы адаптироваться к такой отличной машине. Я не верил, что смогу проехать 161 круг, что довольно много, особенно на такой узкой трассе в жаркий день. Так что да, я очень доволен собой» — цитирует Гьотто пресс-служба «Уильямса».