Росси: все пилоты из топ-7 смогут побороться за подиум в Брно

Гонщик заводской команды «Ямаха» Валентино Росси считает, что в гонке Гран-при Чехии, за подиум смогут бороться все пилоты из топ-7 по итогам квалификации. Сам итальянец будет стартовать со второго места на первом ряду.



«Стартовать из первого ряда очень важно, поскольку я думаю, что все гонщики из топ-7 способны бороться за подиум. Не знаю, все ли они смогут побороться за победу, но за подиум наверняка. Так что в старте из первого ряда у меня есть небольшое преимущество», — цитирует Росси GPUpdate.