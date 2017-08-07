Кэри желает видеть борьбу за чемпионство в Ф-1 до последней гонки сезона

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри не хотел бы, чтобы чемпион «Королевских автогонок» в сезоне-2017 определился досрочно.



«Я хочу, чтобы вопрос о чемпионстве оставался открытым до последней гонки», — приводит слова Кэри Grandprix.



На вопрос о том, за кого лично он болеет, американец ответил: «Вы имеет в виду немецкого пилота в итальянской команде (Себастьяна Феттеля. — Прим. «Чемпионата») или британского гонщика в немецкой команде (Льюиса Хэмилтона. — Прим. «Чемпионата»)? Меня всегда об этом спрашивают, но я всегда отвечаю, что просто хочу видеть хорошие гонки».