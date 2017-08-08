Ди Реста: рад вернуться в поле зрения команд Формулы-1

Британский пилот Пол ди Реста, заменивший на Гран-при Венгрии гонщика «Уильямса» Фелипе Массу, сообщил, что доволен возвращением в Формулу-1, но признался, что его шансы вновь выступать в Ф-1 на постоянной основе не так велики.

«Попасть в Формулу-1 гораздо проще, когда ты молод, так как у тебя есть определённые возможности. Мне же — уже 31. Но я мечтаю оказаться в болиде Формулы-1, если всё сложится удачно. Я рад вернуться в поле зрения команд, но встреча со мной — для них не в приоритете. Я мог показать, что я могу в Венгрии, и я делал максимум того, на что был способен», — приводит слова ди Ресты ESPN.