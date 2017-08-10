Босс IndyCar: «Макларен» заинтересован в участии в серии в будущем

Руководитель серии Indycar Марк Майлз не исключает возможности возвращения «Макларена» в американскую серию в будущем со своей командой.



«Мы знаем, что у «Макларена» есть варианты возвращения на «Индианаполис 500» в следующем году с Andretti Autosport.



И «Макларен» по-прежнему заинтересован в том, чтобы иметь полноценную команду в IndyCar, вероятно, не в 2018 году, но, возможно, в 2019-м. Зак Браун (руководитель «Макларена». — Прим. «Чемпионата») продолжает расспрашивать о нашем расписании», — цитирует Майлза El Mundo Deportivo.