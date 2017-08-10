Хэмилтон: отдохнул бы с Росси на его ранчо

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выразил желание погостить на ранчо у семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси.

«Я фанат мотобайков, так что определённо отдохнул бы с Росси на его ранчо и погонял по округе. Однажды я обязательно проеду на байке MotoGP. Но не на соревнованиях, у меня нет шансов победить хоть кого-то из 17—18-летних», — приводит слова Хэмилтона Channel 4.

Ранее Росси публично сказал, что Хэмилтон может приехать к нему в гости.

«Льюис может приезжать, когда хочет. Двери для него всегда открыты», — сказал итальянец.