Лоренсо: мне не надо побеждать в Австрии, чтобы спасти сезон

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо не считает, что ему необходимо выиграть Гран-при Австрии для спасения неудачного сезона.

«Валентино Росси сказал, я должен выиграть здесь, чтобы спасти свой сезон. Но я не должен ничего спасать и не обязан побеждать. Я всегда должен выступать лучше, лучше понимать байк. Мне надо лучше понять тормоза и ускорение, тогда и результаты придут без проблем. Мой лучший результат не обязан быть здесь. Мне надо приблизиться к лидерам. Побеждать в MotoGP всегда непросто», — приводит слова Лоренсо Autosport.