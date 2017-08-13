Алёшин: подготовка прототипа LMP1-BR1 — важный и интересный вызов

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал информацию о том, что он больше не выступит на гонках IndyCar в этом сезоне. По его словам, задача, которая поставлена перед ним теперь, также является важной для его карьеры.

«Дорогие друзья, совместно с SMP Racing и SPM, хочу объявить о том, что я не проеду последние гонки сезона в IndyCar по причине начала финальной стадии подготовки нашего российского прототипа LMP1-BR1, частью которой я являюсь. Это будет очень важный и очень интересный, новый вызов в моей жизни», — написал россиянин на своей странице в «Твиттер».