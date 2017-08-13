Довициозо: в последнем повороте не обгоняют, но все знают Маркеса

Победитель Гран-при Австрии Андреа Довициозо рассказал о борьбе с Марком Маркесом на последнем круге гонки и своём жесте недовольства в его адрес.

«Победить Марка в последнем повороте — особенное чувство, ведь он очень хорош в борьбе. Но у меня было странное ощущение, я бы скорее зол, чем счастлив, из-за того, как он пытался меня обогнать. Я сделал свой жест инстинктивно, потому что в этом повороте не обгоняют. Но все хорошо знают Марка, так что я прошёл поворот наилучшим образом», — приводит слова Довициозо Autosport.