Палмер: вы не можете создать вокруг пилота защитный пузырь

Пилот «Рено» Джолион Палмер считает, что Формула-1 не может окружить пилотов «защитным пузырём», пытаясь добиться максимальной безопасности. Палмер является одним из ярых критиков любой защиты кокпита, в том числе и «гало», который ФИА решила внедрить с 2018 года.



«Я думаю, что проблемы в Ф-2 (фатальная авария Генри Сёртиса) и инцидент в IndyCar с Джастином Уилсоном — это не те проблемы, которые мы испытывали в Формуле-1, где есть большие зоны вылета.



Но я должен принять на борт то, что они говорят. Я это не тестировал, но это должно помочь.

Быть может, нам очень повезло, но на протяжении 60-70 лет в Формуле-1 не было летального исхода из-за этого. Возможно, это может произойти в будущем. Я не игнорирую риск, потому что я всегда гонялся, осознавая наличие некоторого риска. Однако вы не можете создать (защитный) пузырь вокруг пилотов, всегда будут какие-то проблемы», — цитирует Палмера The Checkered Flag.