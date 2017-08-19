«Порше» из фильма «Ле-Ман» продали за рекордную сумму

Автомобиль «Порше" 917, снятый в фильме «Ле-Ман» 1971 года со Стивом МакКуином в главной роли, был продан с аукциона за рекордную сумму. Стоимость машины составила $ 14,08 млн, что стало рекордом для автомобилей марки «Порше».

Фильм «Ле-Ман» был посвящён вымышленным событиям на знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана». Съёмки настоящей гонки для фильма проходили в 1970 году.

Проданным «Порше» ранее владел бывший пилот Формулы-1 из Швейцарии Йо Зифферт. В 2002 году автомобиль был отреставрирован и с тех пор не использовался.