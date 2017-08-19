Штайнер: приготовили кое-что новое к этапам в Спа и Монце

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от этапа Гран-при Бельгии, а также выразил надежду, что почти месячный перерыв в выступлениях позволит команде нажать кнопку перезагрузки и улучшить результаты во второй половине чемпионата.

«Конечно, было бы здорово, если этап в Бельгии стал бы некоторой перезагрузкой, которая в дальнейшем поможет добиться нужных результатов в этом сезоне. В Венгрии мы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с тем, что это не самый скоростной трек. Что касается Спа и Монцы, мы привезём туда некоторые новинки и надеемся, что они сработают, впрочем, то же самое можно ожидать и от соперников.

Хорошо, что в целом похожие этапы в Бельгии и Италии идут друг за другом. Обычно, если гонка проходит хорошо в Спа, этого же можно ожидать и в Монце. Но ведь всё может сложиться и наоборот, так что давайте пока надеяться на успех в Бельгии", — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.