Хантер-Рей выписан из больницы после аварии в квалификации IndyCar в Поконо

18 августа пилот команды IndyCar Andretti Autosport Райан Хантер-Рей попал в серьёзную аварию во время квалификации на этапе в Поконо, потеряв управление машиной при входе в третий поворот. После инцидента гонщик был доставлен в госпиталь, где прошёл медицинское обследование. При госпитализации Хантер-Рей жаловался на боли в левом тазобедренном суставе и в колене.

Тем не менее, как показало предварительное обследование, пилот не получил серьёзных травм, но будет ли он допущен к участию в гонке, которая пройдёт 20 августа, станет ясно позже, сообщается на официальной странице чемпионата IndyCar в «Твиттере».

Видео аварии с участием Райана Хантера-Рея можно посмотреть на Youtube.