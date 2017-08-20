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Грожан: если буду думать, что не могу выиграть гонку, лучше останусь дома

20 августа 2017, воскресенье. 19:11 Авто

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что нацеливается на подиум Гран-при Бельгии, даже понимая ограничения своего болида.

«Если я буду думать, что я не лучший или что не могу выиграть, то я лучше останусь дома с детьми. Я всегда хочу быть на подиуме. И всегда пытаюсь выиграть гонку. Конечно, это сильно зависит от машины. Но никогда нельзя сдаваться, надо бороться изо всех сил. Такой у вас должен быть подход», — приводит слова Грожана F1i.

Лучшим результатом Грожана в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австрии.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1 Ромен Грожан
Новости. Авто
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