Грожан: если буду думать, что не могу выиграть гонку, лучше останусь дома

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что нацеливается на подиум Гран-при Бельгии, даже понимая ограничения своего болида.

«Если я буду думать, что я не лучший или что не могу выиграть, то я лучше останусь дома с детьми. Я всегда хочу быть на подиуме. И всегда пытаюсь выиграть гонку. Конечно, это сильно зависит от машины. Но никогда нельзя сдаваться, надо бороться изо всех сил. Такой у вас должен быть подход», — приводит слова Грожана F1i.

Лучшим результатом Грожана в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австрии.