Ферстаппен: форма «Ред Булл» будет ключом к долгосрочному сотрудничеству

Голландский гонщик Макс Ферстаппен заявил, что ключевым моментом в вопросе продолжения сотрудничества с «Редл Булл» будет конкурентоспособность болида австрийской команды.



«Я всегда говорил, что нет причин уходить, пока у меня есть конкурентоспособная машина. На данный момент мы находимся не на тех позициях, на каких нам бы хотелось быть, но это не значит, что нужно немедленно сдаться. Необходимо просто много работать. Но после двух или трёх лет без улучшений история будет другой. Мы много работаем, чтобы стать лучше, но посмотрим, что произойдёт после следующего года», — цитирует Ферстаппена Autosport.