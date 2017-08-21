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Гонка Гран-при Бельгии может пройти под дождём

21 августа 2017, понедельник. 19:30 Авто

Синоптики ожидают смешанную погоду на трассе «Спа-Франкоршам» во время Гран-при Бельгии Формулы-1. Дождь возможен в пятницу и в воскресенье по ходу гоночного уик-энда. Средняя температура в дни Гран-при составит 21 градус по Цельсию, сообщает F1 Today со ссылкой на AccuWeather.

Гран-при Бельгии пройдёт с 25 по 27 августа.

После 11 этапов в чемпионате лидирует пилот «Феррари» Себастьян Феттель, на счету которого 202 очка. Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» отстаёт от него на 14 баллов. Россиянин Даниил Квят занимает 17-ю позицию, набрав четыре очка.

Источник: F1Today Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
21 августа 2017, понедельник
19:30 Гонка Гран-при Бельгии может пройти под дождём
18:26 Сайнс-младший: люблю Спа, но ни разу не добирался там до финиша
18:10 Квят: трасса в Спа очень плавная, и там легко попасть в слипстрим
18:10 В Формуле-1 может появиться беспилотная машина безопасности
17:11 Тост: в Спа и Монце «Торо Россо» ждёт проблем
16:04 Маллья: «Форс Индия» всё ещё надеется на подиум в этом году
15:37 В Спа «Хаас» будет использовать тормоза «Брембо»
15:10 Окон: в Спа «Форс Индия» может быть конкурентоспособной
14:31 Перес: рассчитываю во второй половине сезона улучшить результаты команды
14:09 Ферстаппен: для меня Гран-при Бельгии как домашняя гонка
13:39 Риккардо: хоть мне и нравятся более техничные трассы, но Монца — уникальна
13:23 Ферстаппен: форма «Ред Булл» будет ключом к долгосрочному сотрудничеству
12:28 Liberty Media объявила о запуске чемпионата Formula 1 Esports Series
11:02 Ферстаппен побывал на этапе DTM в Зандворте
09:59 Тянак: пока чемпионат не закончен, ничего не решено
09:17 26 августа Moscow Raceway примет заключительный этап RSBK
00:37 Пауэр выиграл гонку IndyCar в Поконо
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23:01 Ферстаппен: был бы очень рад возвращению Кубицы в Формулу-1
21:49 Дудин и Брагин победили на этапе РСКГ на Moscow Raceway
21:15 Виттман лишён победы в Зандворте из-за недостатка топлива
19:38 Норрис выиграл третью гонку Ф-3 в Зандворте, Мазепин — 10-й, Шумахер — 11-й
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18:29 Марко: «Торо Россо» будет трудно занять пятое место, они упустили много шансов
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17:20 Виттман выиграл вторую гонку DTM в Зандворте
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15:49 В «Према» назвали условия участия в Формуле-1
15:36 Ожье возглавил общий зачёт WRC, Тянак сократил отставание от Нёвиля
14:31 Тянак выиграл Ралли Германии, Ожье — третий
13:56 Фарфус выиграл квалификацию второй гонки DTM в Зандворте
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12:50 Гран-при Японии останется в календаре MotoGP до 2023 года
11:54 Гасли одержал первую победу в Супер Формуле
11:16 Норрис и Мазепин оштрафованы перед стартом второй гонки Формулы-3 в Зандворте
11:15 LCR Honda объявила о подписании контракта с Накагами
10:18 Хэмилтон: «Мерседес» хорошо работает с шинами, но нас ещё ждут сюрпризы
09:40 Хантер-Рей выписан из больницы после аварии в квалификации IndyCar в Поконо
00:55 Грожан: в Спа от вождения испытываешь прекрасные ощущения
19 августа 2017, суббота
23:46 Дудин и Рахматуллин выиграли субботние гонки на шестом этапе РСКГ
23:22 Штайнер: приготовили кое-что новое к этапам в Спа и Монце
22:43 Сато выиграл квалификацию IndyCar в Поконо
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