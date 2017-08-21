Гонка Гран-при Бельгии может пройти под дождём

Синоптики ожидают смешанную погоду на трассе «Спа-Франкоршам» во время Гран-при Бельгии Формулы-1. Дождь возможен в пятницу и в воскресенье по ходу гоночного уик-энда. Средняя температура в дни Гран-при составит 21 градус по Цельсию, сообщает F1 Today со ссылкой на AccuWeather.

Гран-при Бельгии пройдёт с 25 по 27 августа.

После 11 этапов в чемпионате лидирует пилот «Феррари» Себастьян Феттель, на счету которого 202 очка. Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» отстаёт от него на 14 баллов. Россиянин Даниил Квят занимает 17-ю позицию, набрав четыре очка.