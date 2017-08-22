Масса выступит на Гран-при Бельгии в специально подготовленном к Спа шлеме

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Бельгии.



«Спа — это одна из лучших трасс в чемпионате Формулы-1. Я думаю, что будет невероятно здорово гоняться там на этих новых машинах, с большим уровнем прижимной силы. Прохождение «Красной воды» будет как прохождение прямой, но есть также много других потрясающих поворотов.



Также я буду в Бельгии носить специальный шлем «Наслаждение гонками», дизайн которого разработан испанским художником, изветсным как Kenor (Кенор Мартинез Ванберген. — Прим. «Чемпионата»). Он будет отлично смотреться, и одному из болельщиков посчастливится его выиграть благодаря нашему спонсору «Мартини». Я с нетерпением жду гонку в Спа», — цитирует Массу пресс-служба команды.