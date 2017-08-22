Вольф считает, что «Мерседес» не будет явным фаворитом Гран-при Бельгии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф призвал не спешить с прогнозами относительно предстоящего Гран-при Бельгии, дав понять, что не считает свою команду явным претендентом на победу в Спа.

«Люди предполагают, что трасса в Спа подходит нам, потому что это тот трек, на котором аэродинамика играет очень важную роль. Но такие предположения опасны. В этом сезоне мы видели много раз, что некоторые вещи меняются от уик-энда к уик-энду.

Так что не буду делать никаких предположений. Мы будем следовать нашему плану и попытаемся удостовериться, что сделали всё возможное, чтобы набрать максимальное количество очков. Наша мотивация выше, чем когда-либо.

Минувший этап показал наши сильные стороны, и во второй половине сезона мы намерены ими воспользоваться. Нам нужно продолжать работать, поддерживать наши сильные стороны и работать над недостатками", — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».