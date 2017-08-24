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«Ситроен» объявит пилотов на Ралли Каталонии в сентябре

24 августа 2017, четверг. 00:19 Авто

«Ситроен» подтвердит состав пилотов на Ралли Каталонии в сентябре. Под вопросом находится участие в этапе Криса Мика.

В начале сезона Мик выиграл Ралли Мексики, но позднее пропустил этап в Польше, а затем досрочно закончил Ралли Германии.

«Мы не говорим, кто будет выступать в Испании. Единственный, кого мы подтвердили, — Кристиан Лефебр. Но я не говорю, что Мика там не будет. Мы решили объявить своих пилотов 5 сентября. Происшествие в Германии этого не изменило», — цитирует главу «Ситроена» Ива Мэттона Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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