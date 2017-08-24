Уэббер: в этом году «Феррари» проделала отличную работу

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер отметил конкурентоспособность «Феррари» в сезоне-2017.



«Я думаю, что в этом году «Феррари» проделала отличную работу. Оперативно они сделали большой шаг вперёд, потому как в прошлом, на мой взгляд, они были очень ненадёжными. Их скорость на многих треках хороша, и автомобиль не кажется столь чувствительным к температурам окружающей среды в этом году.



Думаю, что Кими Райкконену также очень нравится новый регламент, предыдущие правила не были ему по нраву. Это здорово для «Феррари», что у них есть два довольно быстрых пилота. Могут ли они выдержать это до конца года? Я полагаю, что могут», — цитирует Уэббера официальный сайт «Ред Булл».