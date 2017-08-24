«Хаас» внёс изменения в ливрею болида

Команда «Хаас» вновь внесла изменения в ливрею своего автомобиля. На Гран-при Монако в этом году американская команда избавилась от красного цвета на носовом обтекателе, заменив его на белый. Однако теперь приняла решение вернуть его, скомбинировав с белым и чёрным цветами.

Ранее стало известно, что команда «Хаас» приняла решение использовать на Гран-при Бельгии тормоза от производителя «Брембо».

Фотография доступна в официальном «твиттере» корреспондента немецкого издания Auto Motor und Sport Тоби Грюнера.