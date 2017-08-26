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З.Браун: «Макларен» поддержал бы сделку «Хонды» и «Торо Россо»

26 августа 2017, суббота. 09:33 Авто

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что команда поддержала бы поставку моторов «Хонды» «Торо Россо» в 2018 году. Ранее переговоры сторон не увенчались успехом.

«Мы благословили сотрудничество с „Заубером“, о котором нас официально спрашивали, и начали работать над коробкой передач. Не думаю, что могу раскрывать информацию о любых переговорах по сотрудничеству „Торо Россо“ и „Хонды“. Могу сказать, что мы поддержали бы такое сотрудничество. И Кристиан Хорнер спрашивал, готовы ли мы помочь, если нас попросят о коробке передач», — приводит слова Брауна Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Торо Россо Хонда Ф-1 Зак Браун
Новости. Авто
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