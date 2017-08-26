«Феррари» объявила о продлении контракта с Феттелем до 2020 года

«Феррари» официально объявила о продлении контракта с пилотом Себастьяном Феттелем. Новое соглашение рассчитано на три года и истечёт в конце сезона-2020, сообщает официальный сайт команды. Финансовые условия сделки не раскрываются, но ранее сообщалось, что она принесёт четырёхкратному чемпиону Формулы-1 $ 120 млн.

Перед Гран-при Бельгии «Феррари» так же продлила контракт с другим своим гонщиком — Кими Райкконеном. Соглашение с финским ветераном рассчитано на один год.

По слухам, Феттель не хотел подписывать трёхлетний контракт, предпочитая сделку на один год.