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Мик Шумахер: Ф-1 — моя цель, но мне ещё нужно поработать над собой

29 августа 2017, вторник. 14:48 Авто

18-летний немецкий гонщик Мик Шумахер сказал, что не торопится с переходом в Формулу-1, хоть это и является его целью. По ходу Гран-при Бельгии Мик имел возможность провести демонстрационные заезды за рулём «Бенеттона» 1994 года, который пилотировал его отец Михаэль Шумахер.

«Конечно, Формула-1 — это моя цель. Но сначала я хочу стать совершенным пилотом. Я хочу продолжить работу над собой, углубить свои знания как гонщик и как член команды», — цитирует Шумахера немецкое издание Bild.

Немецкий гонщик планирует ещё два года провести в Формуле-3, а затем два сезона в Формуле-2, прежде чем перейти в главную гоночную серию.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Мик Шумахер Формула-2 Формула-3
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29 августа 2017, вторник
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