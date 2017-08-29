Мик Шумахер: Ф-1 — моя цель, но мне ещё нужно поработать над собой

18-летний немецкий гонщик Мик Шумахер сказал, что не торопится с переходом в Формулу-1, хоть это и является его целью. По ходу Гран-при Бельгии Мик имел возможность провести демонстрационные заезды за рулём «Бенеттона» 1994 года, который пилотировал его отец Михаэль Шумахер.



«Конечно, Формула-1 — это моя цель. Но сначала я хочу стать совершенным пилотом. Я хочу продолжить работу над собой, углубить свои знания как гонщик и как член команды», — цитирует Шумахера немецкое издание Bild.



Немецкий гонщик планирует ещё два года провести в Формуле-3, а затем два сезона в Формуле-2, прежде чем перейти в главную гоночную серию.