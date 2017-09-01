Петров: решение «Форс Индия» о запрете борьбы между Пересом и Оконом естественно

Российский гонщик Виталий Петров дал свою оценку двум столкновениям пилотов «Форс Индия» Эстебана Окона и Серхио Переса в гонке Гран-при Бельгии.

«Честно говоря, мне сложно встать на чью-либо сторону в этих эпизодах. Что касается первого, я могу поверить в то, что Серхио просто не видел напарника. Думаю, ни один из пилотов Ф-1 не будет настолько рисковать столкновением, потому что в конечном итоге это могло стоить гонки и ему самому. Мне кажется, нет оснований не верить ему в этом случае.

Относительно второго эпизода я бы также согласился с судьями. Можно двояко оценивать ситуацию: с одной стороны, Перес находился впереди и мог самостоятельно выбирать траекторию, но другой – он не оставил места напарнику, когда тот намного лучше вышел из первого поворота. Здесь сложно о чем-то говорить однозначно, и будь я на месте судей, то тоже вряд ли бы стал кого-то из них наказывать.

Есть мнение, что и Окону не стоило пытаться в этом месте атаковать напарника. Что на спуске к «Красной воде» всё равно было бы сложно провести обгон. Но мы все помним, как в этом месте Марк Уэббер обогнал Фернандо Алонсо. Да, тогда Марк был с другой стороны на входе в поворот, но в любом случае – в Формуле-1 шанс на обгон порой может представиться всего раз за гонку, и я думаю, никто из пилотов не будет ждать второго такого же: у Окона намного лучше получился выход из первого поворота, и он хотел воспользоваться этой возможностью.

Увы, дело закончилось столкновением, и реакцию боссов коллектива легко понять. Интересы команды должны быть превыше всего. В конце концов, речь идёт не только о престиже, но и о призовых. «Форс Индия» может потерять из-за противостояния пилотов своё место в Кубке конструкторов, а вместе с ним и деньги. Конечно, руководители не хотят этого допустить. Поэтому их решение о запрете борьбы естественно», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.