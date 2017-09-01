Ди Монтедземоло не приглашён в Монцу на празднование 70-летия «Феррари»

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал, что не получил от нового руководства «Скудерии» приглашение в Монцу, где по ходу Гран-при Италии автопроизводитель намерен отпраздновать своё 70-летие.

«Меня не пригласили в Монцу. Но это не имеет большого значения. Главное, что «Феррари» снова побеждает.



Я очень скучаю по «Феррари», а также по гонкам, но ещё больше по персоналу на заводе в Маранелло», — цитирует ди Монтедземоло La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что когда ди Монтедземоло был уволен с поста руководителя «Феррари», то публично выразил свою неприязнь к новому президенту Серджио Маркьонне.