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Экипаж Шварцмана лидирует после шести часов «Ле-Мана», Квят вылетел в гравий

Прошло шесть часов со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана». На данный момент по прежнему лидирует экипаж «Феррари» команды AF Corse: Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йефей.

На втором месте экипаж AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен). «Порше» №5 (Кэмпбелл, Кристенсен, Маковецки) идёт на третьем месте. На четвёртом месте «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава). Замыкает топ-5 экипаж AF Corse №51 (Пьер Гуиди, Коладо, Джовинацци).

Даниил Квят после пит-стопа вылетел в гравий, на данный момент его экипаж идёт на 16-м месте в классе гиперкаров. Отметим сход по техническим причинам «Альпин» №35.

В классе LMP2 по прежнему лидирует экипаж «Вектор Спорт» №10. Выступающий в классе LMP2 на машине «Орека 07» экипаж Владислава Ломко (№34) на девятом месте в своём классе.

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники – на 17-й позиции в классе. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) идёт вторым. Лидирует в классе «БМВ ВРТ» №46, за который выступает Валентино Росси.