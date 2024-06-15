Хельмут Марко: Юки Цунода — топ-гонщик

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что Юки Цунода является топ-гонщиком, хотя в «Ред Булл» и ждали, что он раньше раскроет свой потенциал.

«Он должен продолжать выступать так же, как сейчас, а дальше посмотрим, что принесёт ему будущее. Его прогресс идёт хорошо, хотя он и раскрылся немного позже, чем мы ожидали. Но сейчас он топ-гонщик.

Это первый сезон, в котором Юки стабильно быстр и контролирует свои эмоции, что раньше было его самой большой проблемой. Честно говоря, у него всегда были всплески скорости. Но в этом году, помимо гонки в Китае, он стабильно быстр», — приводит слова Марко издание Autosport.

Ранее команда «РБ» продлила контракт с 24-летним Цунодой на один год.