Боттас — лучший на второй тренировке Гран-при Италии, Квят — 18-й

В Монце состоялась вторая тренировка Гран-при Италии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Себастьян Феттель из «Феррари». Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 18-м.
Формула-1. Гран-при Италии. 1 сентября. Вторая тренировка.
1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:21.406
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.056
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.140
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.398
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.003
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.346
7. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.541
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.562
9. Эстебан Окон (Force India) +1.571
10. Фелипе Масса (Williams) +1.579
11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.744
12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.866
13. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.911
14. Серхио Перес (Force India) +1.946
15. Лэнс Стролл (Williams) +1.997
16. Ромен Грожан (Haas) +2.161
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.244
18. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.847
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.488
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.889