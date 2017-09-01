Боттас — лучший на второй тренировке Гран-при Италии, Квят — 18-й

В Монце состоялась вторая тренировка Гран-при Италии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Себастьян Феттель из «Феррари». Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 18-м.

Формула-1. Гран-при Италии. 1 сентября. Вторая тренировка.

1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:21.406

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.056

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.140

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.398

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.003

6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.346

7. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.541

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.562

9. Эстебан Окон (Force India) +1.571

10. Фелипе Масса (Williams) +1.579

11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.744

12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.866

13. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.911

14. Серхио Перес (Force India) +1.946

15. Лэнс Стролл (Williams) +1.997

16. Ромен Грожан (Haas) +2.161

17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.244

18. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.847

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.488

20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.889