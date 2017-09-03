Квят: все, кроме «Хааса» и «Рено», были недостижимы для «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Италии, на котором финишировал 15-м.

«Сегодня у нас была борьба с „Хаасом“ и „Рено“, все остальные были недостижимы. Особенно, команды с мотором „Мерседес“. Я смог пройти Хюлькенберга, но потом надолго застрял за Магнуссеном. Пытался пройти, но перед ним было свободное пространство, так что у меня не было шансов.

Мы сделали всё, что могли сегодня, и теперь пора думать о Сингапуре. Та трасса подходит нам лучше. Но в очки непросто будет попасть и там", — цитирует Квята пресс-служба команды.