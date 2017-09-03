Магнуссен: раздражён, что Ферстаппена не наказали

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссена выразил недовольство тем, что Макса Ферстаппена не наказали за выдавливание его с трассы.

«Я был раздражён, но только потому, что его не наказали. Он выжимал меня с трассы. Это гонки, всякое бывает, но наказания должны быть одинаковыми для всех, я так считаю.

Всё произошло на торможении, он не оставил мне места, так что я выехал на траву и срезал поворот. Если бы я не съехал, всё было бы кончено — я оказался бы в гравии или в стене.

Шансы пройти его в этом повороте были невысоки, так что ему не было смысла лишать меня места. Возможно, он неправильно оценил ситуацию, но наказания должны быть одинаковы для всех", — цитирует Магнуссена Autosport.