Фернли: «Форс Индия» сделает всё, чтобы сохранить Окона и Переса

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли заявил, что в команде сделают всё возможное, чтобы сохранить пилотов Серхио Переса и Эстебана Окона и на следующий сезон.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы сохранить состав пилотов на следующий сезон. Мы в хорошем положении, потому что у нас, как и у трёх топ-команд, отличные пилоты. Они нам нужны и в 2018 году, чтобы мы могли бороться за четвёртое место, а может даже и за что-то большее.

К Окону есть интерес, как и к Ферстаппену, и совершенно понятно почему, они очень талантливы. Но я не думаю, что на данный момент у Эстебана есть желание уйти из команды. Вы должны помнить, что подписав Окона, мы увидели в нём потенциал, который не заметили другие команды, в том числе и «Рено».

Что касается Переса, то у пилотов у которых нет контракта, всегда есть какие-то варианты, но я уверен, что Серхио счастлив здесь", — приводит слова Фернли Motorsport.