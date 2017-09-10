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Уикенс выиграл вторую гонку DTM на «Нюрбургринге»

10 сентября 2017, воскресенье. 17:18 Авто

Гонщик «Мерседеса» Роберт Уикенс выиграл вторую гонку серии DTM на трассе «Нюрбургринг». Вторым финишировал Пол ди Реста так же на «Мерседесе». Третье место занял Марко Виттман на «БМВ».

DTM. «Нюрбургринг». Вторая гонка

1. Роберт Уикенс (Mercedes)
2. Пол ди Реста (Mercedes) +0.362
3. Марко Виттман (BMW) +7.589
4. Бруно Спенлер (BMW) +7.955
5. Маро Энгель (Mercedes) +15.995
6. Маттиас Экстрём (Audi) +20.549
7. Джейми Грин (Audi) +22.887
8. Тимо Глок (BMW) +40.196
9. Аугусто Фарфус (BMW) +40.307
10. Том Бломквист (BMW) +41.818

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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DTM
Новости. Авто
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