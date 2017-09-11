Клэр Уильямс: жаль, что отец больше не может приезжать на трассы

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что её отец Фрэнк Уильямс не может путешествовать из-за своей тетраплегии (паралича нижних конечностей). Недавно 75-летний босс «Уильямса» перенёс тяжёлую госпитализацию, однако сейчас его состояние хорошее.



«Он одержим спортом. Вся его жизнь всегда была и останется связана с Формулой-1. Жаль, что он больше не может путешествовать, но он всё ещё любит это так же, как в самом начале. Когда я вижу, как изменилась моя семья, то скучаю по прежним временам, когда я приезжала на трассы со своими родителями. Теперь их тут нет, есть просто я», — приводит слова Клэр немецкое издание Bild am Sonntag.