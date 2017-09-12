Седых: сезон РДС завершён, команда ищет новых партнёров

Пилотесса Российской дрифт серии Екатерина Седых подвела итоги своих выступлений в пятом и седьмом этапах РДС-Запад. Седьмой этап состоялся в прошлый уик-энд под Рязанью.

«Финальный этап РДС собрал лучших пилотов не только России, но и Украины, Беларуси, Литвы и Германии. По итогам этой международной битвы на «Атроне» я вошла в топ-16 личного зачета. Конечно, моя цель, как и любого спортсмена, – стремиться к победе. Автоспорт – технический вид спорта, на результат влияют множество факторов, и нужно быть готовым ко всему. Но у дрифта есть своя изюминка – от каждого проезда ты получаешь эмоции, накапливаешь опыт, растёшь, встречаешься с болельщиками. Главное – не останавливаться на пути к цели. В этом году я стала вице-чемпионом РДС-Восток 2017. Теперь нужно двигаться дальше.



Уже официально объявлено, что Yokohama сокращает расходы на российское представительство, а именно оно в прошедших сезонах поддерживало мои выступления шинами, так что проекта Team Yokohama в следующем году совершенно точно не будет.



Впрочем, дело лишь в названии. Наш коллектив неизменен, он накопил огромный опыт по участию в соревнованиях, у нас есть своя техническая база, штат сотрудников, занимающихся множеством нюансов от А до Я. У нас профессиональная дрифт-команда, которая теперь ищет новых партнёров и может получить новое имя. Буду рада новым проектам!» — сказала Седых.