«БМВ» представила новое гоночное купе M8 GTE

Марка «БМВ» на автосалоне во Франкфурте представила новое гоночное купе BMW M8 GTE, с которым концерн вернётся в гонки на выносливость в сезоне-2018.

Автомобиль с углепластиковым кузовом получил 500-сильный турбомотор в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. В оснащение также вошла камера заднего вида, распознающая объекты и оповещающая пилота о помехах.

BMW M8 GTE построено на базе нового BMW 8-Series, который официально ещё не представлен. Дебют спорткара в гонках состоится в январе 2018 года на «24 часах Дайтоны», а по ходе сезона новинка стартует в «24 часах Ле-Мана».