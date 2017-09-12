Экклстоун: проблемы «Макларена» — в самой команде, а не в «Хонде»

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал разговоры о скором начале сотрудничества «Макларена» и «Рено», дав понять, что не ожидает от такого партнёрства чего-то экстраординарного.

«Сделка с „Рено“ заключена. Алонсо остаётся — отличная новость. Но я не вижу причин, по которым „Макларен“ будет доволен партнёрством с „Рено“ больше, чем с „Хондой“. То, что „Макларен“ не ехал, не было виной „Хонды“, проблема заключается в самой команде. Каждый день они боролись непонятно с чем, вместо того чтобы работать с ними. Это было немного глупо», — цитирует Экклстоуна Daily Mail.