«Порше» может вернуться в Формулу-1, выкупив «Ред Булл»

Слухи о возвращении в Формулу-1 «Порше» муссируются в СМИ на протяжении всего сезона. Особенно они усилились после того, как производитель объявил об уходе из LMP1 и скором дебюте в Формуле-1. Ожидается, что «Порше» готовится прийти в Ф-1 в 2021 году. Теперь же, по сведениям источников, это появление может быть сопровождено грандиозной сделкой.

В частности, сообщается, что «Порше» выкупит команду «Ред Булл», в то время как австрийский концерн будет готов продолжать выступать спонсором команды, сообщает Motor Sport Magazine.

Кроме того, ожидается, что при подобной сделке место в команде сохранят и её нынешний руководитель Кристиан Хорнер, и Эдриан Ньюи.