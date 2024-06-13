Деймон Хилл: Барселона станет показательным испытанием для «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл признал прогресс «Мерседеса» в деле улучшения своей машины W15, но отметил, что им ещё предстоит главное испытание на показательной в плане аэродинамики трассе в Барселоне.

«Несколько удивительно слышать от гонщиков «Мерседеса», как они хвалят свою машину, не правда ли?

Прошло уже много времени с тех пор, когда у них была машина, на которой можно было бы бороться впереди и которой были бы довольны гонщики.

Даже Льюис был очень, очень доволен. Правда, это было в свободных заездах, а когда дело дошло до квалификации, казалось, что всё исчезло. Но Джордж проделал отличную работу и завоевал поул-позицию.

На трассе машина выглядела хорошо. Она выглядела так, будто она уже не шарахается и не дёргается, даже на поребриках. Итак, им комфортно, они счастливы. Новое переднее антикрыло, похоже, стало тем недостающим пазлом, который гармонизировал всю аэродинамику.

Но им предстоит решающее испытание, которое покажет их действительный прогресс. Это будет Барселона, которая словно аэродинамическая труба покажет все нюансы аэродинамики – и на средних, и на высоких скоростях», — сказал Хилл в подкасте Sky Sports F1.